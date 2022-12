Die Aktien von Linde bewegen sich am heutigen Freitag im frühen Handel weiterhin im Bereich der Unterstützung um 318 Euro seitwärts und könnten hier einen Boden gefunden haben. Solange der Bereich um 318 Euro nicht mehr nachhaltig unterschritten wird, ist zunächst mit einer weiteren Seitwärtsbewegung in diesem Bereich und in der Folge mit einem Abprall nach oben zu rechnen. Am Vortag hieß es im Insight: "Der Bereich um 318,00/320,00 Euro hat bisher ...

