Berlin/Düsseldorf (ots) -Das Berliner Climate Tech-Startup Cozero hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022/23 gewonnen. Die 15. Ausgabe des Preises wurde am Abend des 1. Dezember in Düsseldorf verliehen. Cozero hat eine innovative Softwarelösung entwickelt, die maßgeblich die ökologische Transformation in Unternehmen in Gang setzt und steuert.Helen Tacke, Gründerin und Geschäftsführerin von Cozero:"Wir sind überglücklich, als junges und aufstrebendes Startup den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen zu haben. Seit der Gründung von Cozero im Jahr 2020 ist es unser Anspruch, Klimaschutz und unternehmerisches Handeln zusammenzuführen. Heute, nur zwei Jahre später, verfügen wir voller Stolz bereits über eine marktreife Klima-Controlling-Software, die von mittelständischen und großen Unternehmen genutzt wird. Die ökologische Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft ehrgeizig voranzutreiben, ist tief in Cozeros DNA verankert - wir danken der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dass sie uns dafür belohnt hat."Begründung der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreis:"Bemerkenswert ist die hohe Qualität und Transparenz der ermittelten Emissionsdaten, die sich hier zudem einfach und verständlich verwalten lassen und dadurch Entscheidungen für die Zukunft erleichtern. Klimaschutz gehört neben der Digitalisierung zu den großen Transformationsherausforderungen unserer Zeit, denen sich Unternehmen früher oder später stellen müssen."Cozeros Leistungsbilanz seit UnternehmensgründungCozero wurde im Jahr 2020 gegründet und beschäftigt 30 Mitarbeitende. Bereits mehr als 30 mittelständische und große Unternehmen nutzen die Software, sowie weitere 600 Betriebe in deren Liefer- und Wertschöpfungskette. Cozero wird in rund 50 Ländern an 3675 Bilanzstandorten eingesetzt.Mit Cozero werden bereits 13 Millionen Tonnen CO2-Emissionen verwaltet, sog. Emissions under Management (EuM). Mit Hilfe der Plattform können Unternehmen mindestens 10% davon jährlich einsparen. Bis 2030 werden somit global ca. 1,5 Gigatonnen CO2 reduziert.Cozero gewann im Rahmen des 15. Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Design für Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Cradle-to-Cradle-Gründer Prof. Michael Braungart wurde in dieser Kategorie mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet.