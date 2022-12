EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie zur Teilnahme am 5. International Investment Forum (IIF) am 07. Dezember 2022 ab 09:55 Uhr (MEZ) ein. Als rein digitale Live-Veranstaltung bietet das International Investment Forum (IIF) ohne Umwege Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus aller Welt. Es präsentieren sich Unternehmen aus verschiedensten Branchen wie Renewable Energy, Sicherheitsdienstleistungen, Greentech, Biotech, Informationstechnologie/Medien, Wasserstoff, Batterie- und Werkstofftechnik, Rohstoffe/Seltene Erden und Energie. Die Unternehmen bieten einzigartige Einblicke in ihre Geschäftsmodelle und die aktuelle Unternehmensentwicklung und stehen allen Anlegern live für Fragen im Chat zur Verfügung. Es präsentieren sich folgende Unternehmen in 30-minütigen Slots: 10.00 am CET First Hydrogen Corp (ISIN CA32057N1042) - Kanada 10.30 am CET Manuka Resources Ltd. (ISIN AU0000090292) - Australien 11.00 am CET Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) - Deutschland 11.30 am CET SDM SE (ISIN DE000A3CM708) - Deutschland 12.00 pm CET Cryptology Asset Group PLC (ISIN MT0001770107) - Malta 12.30 pm CET EPTI AB (ISIN SE0013774668) - Schweden 01.00 pm CET VARTA AG (ISIN DE000A0TGJ55) - Deutschland 01.30 pm CET Katek SE (ISIN DE000A2TSQH7) - Deutschland 02.00 pm CET First Phosphate Corp. (ISIN CA33611D1033) - Kanada 02.30 pm CET Meta Materials Inc. (ISIN US59134N1046) - USA 03.00 pm CET Defence Therapeutics Inc. (ISIN CA24463V1013) - Kanada 03.30 pm CET Globex Mining Enterprises Inc. (ISIN CA3799005093) - Kanada 04.00 pm CET Almonty Industries Inc. (ISIN CA0203981034) - Kanada 04.30 pm CET Deutsche Digital Assets (DDA) (ISIN N/A) - Deutschland 05.00 pm CET dynaCERT Inc. (ISIN CA26780A1084) - Kanada 05.30 pm CET Desert Gold Ventures Inc. (ISIN CA25039N4084) - Kanada 06.00 pm CET Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN CA80412L8832) - Kanada 06.30 pm CET Altech Advanced Materials AG (ISIN DE000A31C3Y4) - Deutschland 07.00 pm CET Auxico Resources Canada Inc. (ISIN CA05334L1094) - Kanada Bitte melden Sie sich für das IIF ausschließlich über unsere Website www.ii-forum.com an. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie! Kontakt für Presseanfragen: GBC AG Marita Conzelmann konferenz@gbc-ag.de Apaton Finance GmbH Christoph Zeuch +49 511 6768 733 press@apaton.com

