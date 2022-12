Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Porsche AG. Die Aktie des Sportwagenbauers ist noch nicht lange an der Börse. Trotzdem winkt jetzt schon der Aufstieg in den DAX. Bereits am Montag könnte es soweit sein. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp ...