DJ INDEXÄNDERUNG/Porsche AG werden in Stoxx-600 aufgenommen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Porsche AG werden in den Stoxx-600 aufgenommen. Dies teilte der Index-Betreiber der deutschen Börse, Qontigo, am Donnerstagabend nach der quartalsmäßigen Überprüfung mit. Daneben werden Subsea 7, Energean, Viscofan, Verallia und die schweizerische Cembra Money Bank neu in den Index aufgenommen. Dafür müssen Darktrace, Adevinta, Proximus, Bridgepoint Group, Viaplay Group und Vitrolife den Index verlassen. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 19. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + STOXX600 Neuaufnahme - Porsche AG - Subsea 7 - Energean - Viscofan - Verallia - Cembra Money Bank Herausnahme - Darktrace - Adevinta - Proximus - Bridgepoint Group - Viaplay Group - Vitrolife ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2022 03:55 ET (08:55 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.