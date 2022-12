Berlin (ots) -Im Vorfeld des diesjährigen Internationalen Tages für Menschen mit Behinderung ist die erste Publikation der neuen Reihe "Bildung leicht gemacht" der Rosa-Luxemburg-Stiftung in zertifizierter Leichter Sprache erschienen.Unter dem Titel "Nein heißt Nein. Ja heißt Ja." behandelt die Autorin Lisa Heizmann das Thema "Zustimmung beim Sex". Die Broschüre ist als Printversion kostenlos erhältlich und digital als barrierefreies PDF unter dem Link https://www.rosalux.de/publikation/id/49585/nein-heisst-nein-ja-heisst-ja abrufbar. Weitere Publikationen zu gesellschaftspolitischen und emanzipatorischen Themen sind in Planung.Parallel zum Erscheinen der Publikation wurde auf der Internetseite der Stiftung eine Rubrik "Leichte Sprache" eingerichtet. Hier werden zukünftig Texte, Publikationen und Veranstaltungsangebote in Leichter Sprache zu finden sein. "Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Barrieren abzubauen und Zugänge zu erleichtern", sagt Geschäftsführerin Daniela Trochowski.Dies sei ein langwieriger Prozess, der nach und nach realisiert werde. Sie kündigte an, dass durch ein Blindenleitsystem Blinden und sehbehinderten künftig die Orientierung im Stiftungsgebäude erleichtert werde. "Des Weiteren ist geplant die Website sowie das Publikations- und Veranstaltungsangebot der Stiftung unter dem Aspekt der Barrierefreiheit/bessere Zugänglichkeit neu aufzustellen", so Trochowski.Neben diesen praktischen Maßnahmen unterstützt die Stiftung mit dem Schriftzug "Inklusion ist Menschenrecht!" am Gebäude die politische Forderung nach umfassender gesellschaftlicher Teilhabe und Mitgestaltung aller Menschen."Pressekontakt:Alrun Kaune-NüßleinLeiterin Politische Kommunikation | Rosa Luxemburg StiftungStraße der Pariser Kommune 8A | 10243 Berlin | Tel.: 030 44310-448 |Mobil: 0151 28260484E-Mail: alrun.kaune-nuesslein@rosalux.org | www.rosalux.deOriginal-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/5385051