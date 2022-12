Linz (www.anleihencheck.de) - In der Schweiz liegt die Inflationsrate aktuell bei 3%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Ziel der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sei mit dieser Inflationsrate zwar übertroffen. Man bewege sich auf einem Niveau, von dem die EZB und die FED aktuell noch nicht einmal träumen könnten (Euro-Raum aktuell etwas über 10% Inflation). Dennoch wolle die SNB weiter aktiv gegen die zu hohe Inflation vorgehen. Dies stütze einerseits die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung im Dezember. Andererseits werde es dadurch der EUR/CHF-Kurs auf dem Weg nach oben weiter schwer haben. Eine Abwertung des Schweizer Franken befeuere die Importinflation und verzögere dadurch die Rückkehr der Inflation in den Zielbereich von 0-2%. Daher halte sich die SNB die Möglichkeit offen, gegen einen abwertenden Franken zu intervenieren. ...

