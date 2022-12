auto-schweiz / Schlagwort(e): Sonstiges

Aufholjagd am Auto-Markt findet im November ihre Fortsetzung



02.12.2022 / 11:17 CET/CEST



Neue Personenwagen November 2022 Bern, 2. Dezember 2022 Das dritte Monatsplus in Folge lässt den Rückstand des Schweizer Auto-Marktes auf das Vorjahresniveau weiter schmelzen. Im November sind in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein insgesamt 21'406 neue Personenwagen auf die Strasse gekommen, 2'581 oder 13,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn sind in den beiden Ländern 201'197 Neuwagen registriert worden. Damit fehlen nach 11 Kalendermonaten nun lediglich noch 6 Prozent oder 12'761 Neuimmatrikulationen auf den Zählerstand von vor einem Jahr. Sollte sich der Trend auch im Dezember fortsetzen, so könnte das Niveau des Gesamtvorjahres von 238'481 Erstzulassungen womöglich nur knapp verfehlt werden. «Nach fast dreijähriger Durststrecke ist dieser mehrmonatige Aufwärtstrend sehr erfreulich für die Schweizer Automobilbranche.» So fasst auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik die positive Entwicklung am Auto-Markt zusammen. «Natürlich sind wir noch ein ganzes Stück vom Normalniveau von rund 300'000 neuen Personenwagen pro Jahr entfernt. Doch die Hoffnung wächst, dass wir den jetzigen Rückenwind mitnehmen und 2023 noch näher herankommen können. Wir hoffen auf ein Jahr der Stabilisierung.» Die durch die Covid-19-Pandemie ausgelösten Probleme bei der Versorgung mit Zulieferteilen und der Logistik sowie die Verwerfungen durch den russischen Angriff auf die Ukraine, wo etwa Kabelbäume gefertigt werden, bekomme man bei der Fahrzeugproduktion immer besser in den Griff, so Wolnik weiter. Jeder fünfte Neuwagen fährt elektrisch

Der Marktanteil der Elektroautos liegt im November bei 20,5 Prozent und damit 1,4 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Zu diesen 4'391 batterieelektrischen Personenwagen (+22,1 %) gesellen sich 1'701 Plug-in-Hybride (-14,1 %) und 5'531 Hybride ohne externe Lademöglichkeit (+23,5 %). Zusammen kommen die alternativen Antriebe im November auf 54,3 Prozent Marktanteil, nach elf Monaten entfällt recht genau die Hälfte der Neuimmatrikulationen auf sie (100'528). Diese Zahl teilt sich wiederum sehr genau hälftig in Steckerfahrzeuge (33'314 Elektroautos, +27,1 %; 16'655 Plug-in-Hybride, -13,9 %) und Hybride ohne Netzanschlussoption auf (50'380, +7,1 %). Hinzu kommen 108 Gas- sowie 67 Wasserstoff-Personenwagen. Benziner kommen mit 76'703 Erstzulassungen auf 38,1 Prozent Marktanteil, die 23'966 neuen Dieselautos machen 11,9 Prozent aus. Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen auf www.auto.swiss zur Verfügung. Medienmitteilung als PDF Immatrikulationen neuer Personenwagen CH+FL November 2022 Grafik Entwicklung Auto-Markt CH+FL der vergangenen 13 Monate Weitere Auskünfte:

Christoph Wolnik, Mediensprecher

T 079 882 99 13

christoph.wolnik@auto.swiss

Ende der Medienmitteilungen