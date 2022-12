DJ PTA-News: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V.: SdK Anlegerstammtisch: Wir wagen einen Ausblick auf das Jahr 2023 - Wir diskutieren mit Robert Halver, Sven Madsen und Jörg Böhmer über das, was 2023 die Börsen bewegt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/02.12.2022/11:00) - Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) lädt alle interessierten AnlegerInnen am 15. Dezember 2022 um 19 Uhr zum virtuellen SdK Anlegerstammtisch ein. Mit uns zusammen werden diesmal die Kapitalmarktexperten Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank AG, Sven Madsen, Chief Investment Officer der DJE Kapital AG und Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege der Shareholder Value Management AG einen Blick auf das Jahr 2023 werfen. Nach Kurzvorträgen der drei Kapitalmarkexperten werden wir uns in einer offenen Runde mit allen Teilnehmern über all die Themen, die Börsianer beschäftigen, austauschen.

Für eine Teilnahme am virtuellen SdK Anlegerstammtisch ist eine Anmeldung unter http://www.sdk.org/stammtisch erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ausschnitte vom letzten virtuellen SdK Anlegerstammtisch, bei dem wir über die Aktien der Volkswagen AG, der Sixt SE und der Porsche AG diskutiert haben, können auf dem SdK YouTube-Kanal hier ( https://www.youtube.com/watch?v= 1ywNzcdXBJE ) angesehen werden.

München, 2. Dezember 2022

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

(Ende)

Aussender: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V. Adresse: Hackenstraße 7b, 80331 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Daniel Bauer Tel.: +49 89 20 20 846-0 E-Mail: info@sdk.org Website: www.sdk.org

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2022 05:00 ET (10:00 GMT)