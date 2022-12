Köln (ots) -Argumente gegen das Fleischessen sind vielfältig: leidende Tiere, Klimawandel oder gesundheitliche Probleme bei zu viel Verzehr. Der Markt für Fleischersatzprodukte wächst rasant. Weltweit suchen Unternehmen deshalb nach dem Fleisch der Zukunft.Doch wie realistisch ist diese Vision von Fleisch, für das kein Tier mehr sterben muss? Ist es nur ein Hype oder die Zukunft der Ernährung? Die Autoren Jakob Schmidt und Jannis Funk haben zu diesen und weiteren Fragen mit Unternehmen, Wissenschaftler:innen und Aktivisten:innen gesprochen. "Fleisch ohne Tier - Doku über eine Industrie im Umbruch" heißt das ARD radiofeature, das ab Mittwoch, 07. Dezember 2022, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland versucht mittlerweile, ihren Fleischkonsum zu reduzieren und bezeichnet sich selbst als Flexitarier. Die Fleischindustrie wittert den Markt der Zukunft und passt sich der veränderten Nachfrage an: traditionelle Fleischhersteller genauso wie Unternehmen aus dem Silicon Valley und innovative Start-Ups, die mit Hochtechnologie und Investitionen im dreistelligen Millionenbereich echtes Fleisch im Labor produzieren.Sie alle sind überzeugt, dass sie Fleisch gesünder, umweltfreundlicher und leckerer machen werden als das Original.Skeptiker:innen sind der Meinung, dass die technischen Probleme, die einer alternativen Fleischproduktion im Wege stehen, noch lange nicht gelöst sind. Vegane Aktivist:innen glauben hingegen, dass die größte Hürde am Ende vielleicht gar keine technische ist, sondern die Herausforderung, unser eigenes Konsumverhalten dauerhaft zu verändern.Jakob Schmidt studierte Regie an der Filmuniversität Babelsberg. Sein Abschlussfilm "Zwischen den Stühlen" erhielt zahlreiche Preise. Schmidt ist Produzent und Autor zahlreicher TV- und Radio-Reportagen unter anderen für NDR, RBB, WDR und Deutschlandfunk.Jannis Funk ist Absolvent der Filmuniversität Babelsberg und arbeitet als Autor und Produzent für Radio, Film und Fernsehen.Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im Vorführraum hören.Sendetermine:MDR Kultur Mittwoch, 07. Dezember 2022, 22:00 UhrSWR Freitag, 09. Dezember 2022, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 10. Dezember 2022, 13:05 UhrSR 2 Samstag, 10. Dezember 2022, 09:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 10. Dezember 2022, 18:05 UhrNDR Info Sonntag, 11. Dezember 2022, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 11. Dezember 2022, 13:04 Uhrhr2-kultur Sonntag, 11. Dezember 2022, 18:04 UhrRegie: Jannis Funk und Jakob SchmidtRedaktion: Tobias Nagorny (RB)Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD radiofeature 2022.Pressekontakt:Pressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deFotos finden Sie unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5385133