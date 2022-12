Das Währungspaar Euro vs. Dollar (EUR/USD) hat seine jüngste Rally fortgesetzt und ist dabei über eine wichtige Hürde ausgebrochen. Damit haben die Bullen wieder das Ruder übernommen. Die anhaltende Schwäche des US-Dollars spielt dem EUR/USD-Paar in die Karten. Der Dollar-Index hat die Unterstützung an der 200-Tages-Linie im gestrigen Handel nach unten durchbrochen und handelt nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...