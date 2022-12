Einmal pro Woche blicken wir im Karriere-Briefing für unsere Pro-Member auf ein dringendes Thema der Arbeitswelt. Heute geht es um die bayrische Arbeitsministerin Ulrike Scharf und ihre Version der 4-Tage-Woche. Liebe Leserinnen und Leser, was ist eigentlich eine 4-Tage-Woche für euch: Wenn ihr freitags frei habt und an den restlichen Tagen reguläre acht Stunden arbeitet? Eine 4-Tage-Woche im wahrsten Sinne würde tatsächlich so aussehen. Denn was New-Work-Befürworter mit der 4-Tage-Woche assoziieren, ist vor allem eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...