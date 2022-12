Hamburg (ots) -Am Samstagabend, dem 17. Dezember 2022 können Kinderherzen wieder höher schlagen. Das ZDF zeigt die große Spendengala "Ein Herz für Kinder". Die TV-Produktion wird ab 20.15 Uhr im ZDF live aus dem Studio in Berlin-Adlershof übertragen.Auch in diesem Jahr übernimmt Johannes B. Kerner die Moderation der Spendenshow und wird gemeinsam mit den prominenten Gästen nationale und internationale Hilfsprojekte vorstellen und dabei Spenden für Kinder in Not sammeln.Einen besonderen Glanz bekommt die TV-Gala dieses Jahr mit Königin Silvia von Schweden. Sie gründete 1999 die "World Childhood Foundation", um weltweit Kindern, die sexuellen Missbrauch und Gewalt erfahren haben, zu helfen.Auch Senta Berger und Jan Josef Liefers haben wie Philipp Lahm und Laura Wontorra bereits Patenschaften für je eines der berührenden Spendenprojekte aus aller Welt übernommen.Mehr als 70 Stars aus Gesellschaft, Sport, Politik, Show und Social Media werden während der TV-Gala an den Spendentelefonen die Anrufe der Zuschauer entgegennehmen.Währenddessen können sich die Zuschauer auch in diesem Jahr auf stimmungsvolle Auftritte freuen. So begleiten Chart-Stürmer Álvaro Soler, Kelvin Jones und Nico Santos mit einem Weihnachts-Medley die große "Ein Herz für Kinder" Spendengala. Roland Kaiser mit "Winter Wonderland" sowie Shirin David mit "Let it Snow" werden nicht nur Schneeflocken zum Schmelzen bringen. Michael Patrick Kelly und Rea Garvey stehen mit ihrem Song "Best Bad Friend" auf der Bühne. Für besondere Momente sorgen auch die Aufritte von Andrea Berg und Vanessa Mai, die zusammen mit dem Kinderchor ihren Song "Unendlich" singen.Sarah Majorczyk, 1. Vorsitzende von BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder": "In diesen bedrückenden Zeiten mit Krieg und Inflation haben viele Menschen zu wenig. Umso wertvoller ist jede einzelne Spende. Denn es sind die Kinder, die besonders in der Krise leiden. Daher ist es dieses Jahr besonders wichtig zu wissen, dass wirklich jede Spende für 'Ein Herz für Kinder' ohne Abzüge direkt an die notleidenden Kinder geht."Live ab 16.30 Uhr bei BILD.de: Die "Ein Herz für Kinder"-Backstage-Show"Exklusive Einblicke hinter die Kulissen der großen Spendenaktion gewähren Cathy Hummels und Younes Zarou schon ab 16.30 Uhr bei der "Ein Herz für Kinder"-Backstage-Show von BILD. Ab 18.00 Uhr begleiten die BILD-Reporter Janina Kirsch und Martin Gerstenberg die Stars live am Roten Teppich. Die Shows werden bei BILD.de sowie auf YouTube und Facebook gestreamt.Über "Ein Herz für Kinder"Seit 44 Jahren besteht die Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Mit mehr als 412 Millionen Euro konnte der Verein in über 22.700 Projekten seitdem helfen. Das Besondere: Jeder Cent der Spenden fließt direkt in Kinderhilfsprojekte - ohne Abzüge. Anfallende Personal- und Verwaltungskosten von "Ein Herz für Kinder" werden der Höhe nach durch eine Großspende der Axel Springer SE und durch Zinseinnahmen gedeckt.Was 1978 auf Initiative von Axel Springer als Aktion für mehr Verkehrssicherheit in Deutschland begann, wurde bald zu einer international aktiven Hilfsorganisation. Die BILD-Hilfsorganisation unterstützt unter anderem Kinderkliniken, Kindergärten, Suppenküchen, Schulen sowie Familien in Form der sogenannten Einzelfallhilfe. Schwer kranken Kindern, die in ihrer Heimat nicht behandelt werden können, ermöglicht der Verein lebensrettende Operationen. Außerdem leistet "Ein Herz für Kinder" Hilfe in Kriegs- und Katastrophengebieten.Mehr Informationen zu "Ein Herz für Kinder" finden Sie unter https://www.ein-herz-fuer-kinder.de/ (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ein-herz-fuer-kinder.de%2F&data=05%7C01%7Cchristian.senft%40axelspringer.com%7Cf0bc8ba99265436222cd08dad3adb70f%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C0%7C0%7C638055043300437481%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=d5KDgFkmfieBPkGjgsp8geBBFyEiqRFFD%2BvGPq9r%2FHs%3D&reserved=0) sowie in den sozialen Medien unter EHFK.Pressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.deMarie Sophie KroneBILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder"marie-sophie.krone@ehfk.deOriginal-Content von: Ein Herz für Kinder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103688/5385320