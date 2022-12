Mainz (ots) -Kein WM-Achtelfinale mit dem deutschen Team, aber ein spannendes Aufeinandertreffen zweier deutscher Nachbarn in der ersten K.o.-Runde in Katar: Titelverteidiger Frankreich trifft am Sonntag, 4. Dezember 2022, 16.00 Uhr, auf Polen - das ZDF überträgt live. Zwei weitere Achtelfinale sind am Montag, 5. Dezember 2022, 16.00 und 20.00 Uhr, live im ZDF zu sehen.Am Sonntag, 4. Dezember 2022, 15.00 Uhr, startet "sportstudio live - FIFA WM 2022" im ZDF zur Übertragung des dritten Achtelfinales dieser WM. Im ZDF-WM-Studio bei den Moderatoren Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein sind wieder die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker dabei, die das aktuelle WM-Geschehen analysieren. Gast im Studio ist zudem Rafal Gikiewicz, polnischer Fußball-Torhüter des Bundesligisten FC Augsburg."sportstudio live - FIFA-WM 2022" ist erneut am Montag, 5. Dezember 2022, ab 15.05 Uhr im ZDF auf Sendung - dann mit den Achtelfinale Japan - Kroatien (Anpfiff: 16.00 Uhr, Reporterin: Claudia Neumann, Co-Kommentator Hanno Balitsch) und am Abend mit dem Achtelfinale, das sich aus den Ergebnissen des letzten WM-Gruppenspieltags am Freitag, 2. Dezember 2022, ergibt: Live im ZDF stehen sich heute Ghana - Uruguay und Serbien - Schweiz gegenüber.Alle WM-Spiele im ZDF sind auch online im Livestream zu sehen, zudem können über die "Coach-Cam" beide Trainer 90 Minuten lang parallel in einem Bild verfolgt werden. Für ein besonderes Erlebnis sorgt der ZDF-Highlight-Player: Die Nutzerinnen und Nutzer können sich im Livestream bei allen Spielen zu spannenden Szenen, Toren oder strittigen Schiedsrichterentscheidungen navigieren.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pressemappe/fifa-fussball-wm-live-im-zdfZDFmediathek: "Fußball WM live im ZDF": https://zdf.de/sport/fussball-wmvideoId=zdfzeit-geheimsache-katar-100Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5385334