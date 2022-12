Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem es zu Wochenbeginn zunächst so ausgesehen hatte, als ob die erwartete Jahresend-Flaute bereits eingesetzt hätte, belebte sich der Primärmarkt für Senior Unsecured Bonds am 1. Dezember 2022 nochmals spürbar, so die Analysten der Helaba.Seit Montag seien insgesamt fünf Transaktionen im EUR Benchmark-Format mit fixem Kupon realisiert worden. Davon hätten sich drei Anleihe auf Non-preferred-Rang befunden. Die maltesische Bank of Valetta habe ihr bereits im September angekündigtes Emissionsprojekt für eine Non-preferred Emission im Volumen von 325 Mio. EUR finalisieren können. Die Emittenten würden somit das recht konstruktive Marktumfeld u.a. für die Begebung von Anleihen mit schwächeren Ratings nutzen. Und auch mittlere bis längere Laufzeiten hätten sich bei auskömmlichen Spread-Aufschlägen gut absetzen lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...