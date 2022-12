ADS-TEC Energy nimmt ab sofort in Europa Bestellungen für sein im Mai angekündigtes, Batterie-gepuffertes Schnellladesystem ChargePost an. Vor diesem Hintergrund nennt der Hersteller nun auch nähere Gerätedetails. Künftig soll das System auch in den USA erhältlich sein. Während ADS-TEC im Mai erstmal nur die Produktidee des ChargePost-Geräts vorstellte, die da wäre, Batterie-gespeicherte und geboosterte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...