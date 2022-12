Paris (ots/PRNewswire) -HR Path heißt FGI (Fischer Group International) in seiner Gruppe herzlich willkommen. Mit den Kompetenzen von FGI wird das Geschäftsfeld "Advise" von HR Path international weiter gestärkt und ausgebaut.HR Path, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich HR-Lösungen, unterstützt seit über 21 Jahren weltweit Unternehmen bei ihren digitalen Transformationsprojekten.Die Managementberatung FGI mit Sitz in Deutschland ist seit über 30 Jahren ein anerkannter Experte für Transformation und Leadership."Wir freuen uns, dass wir unsere Präsenz in Deutschland und in der für uns wichtigen DACH-Region verstärken können. Wir begrüßen auch Carlo Fischer als Partner bei HR Path, der die Leitung von HR Path Deutschland übernimmt", sagt François Boulet, Gründungspartner der HR Path Gruppe."Der Zusammenschluss mit FGI ist für uns von strategischer Bedeutung, um die internationale Entwicklung unserer Beratungsdienstleistungen - einer unserer stark nachgefragten und schnell wachsenden Geschäftsbereiche - zu konsolidieren. Die Übernahme von FGI wird es uns ermöglichen, neue Kompetenzen in den Bereichen Führungsprogramme, kulturelle Transformation und Coaching zu entwickeln. Außerdem werden wir unseren Kunden auf der ganzen Welt die digitale Plattform von FGI anbieten können", fügt Philippe Adalbert de Martaizé hinzu, Partner der HR Path Group und Leiter des Geschäftsbereichs "Advise".Als Teil der HR Path Gruppe haben wir die Möglichkeit, unser Angebot weiter auszubauen und unsere internationalen Aktivitäten durch die weitreichenden Ressourcen der Gruppe zu stärken. Die Expertise von HR Path im Bereich digitaler HR-Lösungen wird Synergien für unsere bestehenden Digital Solutions schaffen, sodass wir in diesem Bereich die bestmöglichen Dienstleistungen anbieten können. Unsere Mitarbeiter werden von einem breiteren Spektrum an Karrieremöglichkeiten und Projekten profitieren und Teil eines größeren Beraterteams sein, das unseren Kunden zur Verfügung steht", schließt Carlo Fischer, Geschäftsführer von FGI.Über HR PathHR Path ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Human Resources, das Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation unterstützt, für die der Faktor Mensch im Rahmen der Transformation von entscheidender Bedeutung ist. Mit seinen drei Geschäftsbereichen, Advise, Implement & Run, unterstützt HR Path von Anfang an den Erfolg seiner Kunden aus dem Bereich der HR.HR Path wurde 2001 in Paris gegründet und ist mit seinen 1.300 Mitarbeitern in 19 Ländern für mehr als 1.500 Kunden beratend, integrierend und operativ tätig. Der bisherige Umsatz beläuft sich auf 140 Millionen Euro.Mehr Informationen: http://www.hr-path.com/de (https://hr-path.com/de/)LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/hr-path)Über FGIDie Fischer Group International GmbH ist eine führende internationale Managementberatung mit Sitz in Hamburg. Die Partner und Berater sind weltweit tätig - für Unternehmen in allen Branchen. FGI berät globale Konzerne und mittelständische Unternehmen. Seine Schwerpunkte sind Executive Coaching, Leadership Development und Change Management.Mehr Informationen: www.fischergroupinternational.comLinkedIn (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6911632153311121408/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1960498/FGI_HR_Path_Team.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1813833/HR_Path_Logo.jpgPressekontakt: Fabienne LatourMarketing DirectorHR Pathfabienne.latour@hr-path.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hr-path-heiWt-die-fischer-group-international-gmbh-herzlich-willkommen-fgi-301692381.htmlPressekontakt:+33(0) 6 50 10 10 29Original-Content von: HR Path, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148171/5385482