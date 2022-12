Die EU-Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA (European Securities and Markets Authority) wird künftig bei der Verwendung von nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen wie ESG, SRI oder Sustainability in Fondsnamen genauer hinsehen. Am 18.11.2022 hat die Behörde um Feedback für die Ausarbeitung von Leitlinien gebeten, die die Thematik regeln sollen. Fondsbenennung wird zu Marketingzwecken eingesetztNach Ansicht der ESMA handelt es sich bei der Benennung von Fonds um ein mächtiges Marketinginstrument. ...

