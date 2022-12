Die Bullen geben heute bei Lanxess den Ton an. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund drei Prozent nach oben. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 38,90 EUR. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über?

Download-Tipp: Jetzt zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Lanxess der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Lanxess-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 39,50 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...