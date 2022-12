Amazon will bei seinen Auslieferungen in Großbritannien vermehrt auf E-Lastenräder setzen. In London hat der Onlineversandhändler jetzt zwei weitere Mikromobilitäts-Lieferzentren in den Stadtteilen Wembley und Southwark eröffnet und die E-Lastenrad-Flotte in der britischen Hauptstadt damit mehr als verdreifacht. Amazon gibt an, in London im laufenden Jahr bereits mehr als fünf Millionen Lieferungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...