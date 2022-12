DJ PTA-AFR: SunMirror AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG vom 31.10.2022

Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

Zug (pta/02.12.2022/14:45) - SunMirror AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2021/22 Internet-Veröffentlichung: https://sunmirror.com/de/investor-relations-de/abschlusse/ Veröffentlichungsdatum: 01.12.2022

Kurzbeschreibung: Die Darstellung des am 31.10.2022 veröffentlichten ESEF-Jahresfinanzberichts der SunMirror AG wird aufgrund eines formellen Fehlers in der Gestaltung des ESEF "report package" korrigiert. Die korrigierte Version ersetzt die am 31.10.2022 veröffentlichte Version. Die für Menschen lesbare Version (xHTML-Datei) ist nicht von der Korrektur betroffen.

Aussender: SunMirror AG Adresse: Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Reuter Investor Relations Tel.: +49 69 1532 5857 E-Mail: info@sunmirror.ch Website: www.sunmirror.ch

ISIN(s): CH0396131929 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

