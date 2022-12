Baden-Baden - Die Broilers stehen mit ihrem Album "Puro Amor" von 2021 an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Hintergrund für die Rückkehr auf Platz eins der Charts sei eine Live-Version, hieß es. Auf dem zweiten Rang folgen die "Toten Hosen" mit dem Album "Bis zum bitteren Ende - Live". Vorwochensiegerin Sarah Connor fällt mit ihrer "Not So Silent Night" auf Rang drei zurück. Unterdessen besteht die Single-Hitliste bereits zu über einem Drittel aus Weihnachtssongs.



Darunter befinden sich die Klassiker "All I Want For Christmas Is You" (Mariah Carey) und "Last Christmas" (Wham), die die Doppelspitze besetzen. Neu dabei sind unter anderem Sarah Connors "Ring Out The Bells" (41) und Zoe Wees' "All I Want (For Christmas)" (59). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

