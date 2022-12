Bonn (ots) -Im Feiertags- und Neujahrsprogramm von phoenix dominieren Momente, die die Welt bedeuten. Ab Montag, den 19. Dezember 2022 bis Sonntag, den 8. Januar 2023 widmet phoenix sein Programm täglich einem zentralen Thema mit einer Vielzahl an bildstarken und berührenden Dokumentationen.Montag, 19. Dezember 2022: Thementag Auf vier RädernAuf vier Rädern durch die Welt reisen! Davon träumen besonders nach den harten Corona-Jahren immer mehr Menschen: mobil und mit leichtem Gepäck "on the road", unabhängig von teuren Hotelübernachtungen im eigenen Camper oder Wohnwagen schlafen, Familie und Vierbeiner mit an Bord, in der Wildnis übernachten und das sogar mitten im Winter. Auch die Fans bestimmter Automarken, ob kultig, schick oder retro, sie alle entfliehen einfach dem grauen Alltag auf ihren Gefährten auf vier Rädern und sind unterwegs mit guter Laune. Genau das möchte auch der Thementag zum Einstieg unseres DokuWinter-Programms vermitteln: "Auf vier Rädern" mit Freude und viel frischem Wind um die Nase Richtung Jahresabschluss 2022 starten.Dienstag, 20. Dezember 2022: Thementag Menschen.Leben.VielfaltWie entsteht echtes Indigo? Was ist die Aufgabe von Korallengärtnerinnen? Und welche Gefahren meistern die Kinder dieser Erde Tag für Tag auf ihrem Weg zur Schule? Auf Spurensuche geht phoenix am 20. Dezember mit dem Thementag Menschen. Leben. Vielfalt und spannt dabei einen weiten Bogen über die Kontinente, berichtet von Mut und Mühsal, von Courage und Zusammenhalt.Mittwoch, 21. Dezember 2022: Thementag Zwischen Himmel und ErdeOb in der Natur, in der Meditation oder bei einem religiösen Ritual - seit jeher suchen Menschen rund um die Welt nach dem Sinn des Lebens. Der Thementag "Zwischen Himmel und Erde" ergründet die spirituellen Sehnsüchte der Menschen auf einer Entdeckungsreise zu mystischen Orten und heiligen Stätten, die in unterschiedlichsten Kulturen als Kraftorte verehrt werden. Eine Reise, die auf alten Pilgerwegen durch Europa führt, zu Heiligtümern weltweit, wie der Angkor Wat-Tempelanlage in Kambodscha, dem größten religiösen Bauwerk der Erde bis hin zu prähistorischen Kultstätten wie dem magischen Steinkreis von Stonehenge.Das gesamte phoenix-Weihnachts- und Neujahrsprogramm finden Sie hier: https://phoenix.de/s/xYPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5385612