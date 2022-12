Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Volkswagen. Volkswagen musste in den letzten Wochen jede Menge Rückschläge einstecken. Unter anderem wurde das Vorzeigeprojekt Trinity aufgrund von Software-Problemen um vier Jahre auf 2030 verschoben. Die Automobilwoche schrieb vor wenigen Tagen unter Berufung auf Quellen aus dem VW-Konzern, dass VW in Gesprächen mit Foxconn über eine Partnerschaft zum Bau von Fahrzeugen für die neue Elektromarke Scout sei. Bei den Verkäufen steht Airbus im Fokus. Für den weltgrößten Flugzeugbauer Airbus wird das geplante Auslieferungsziel in diesem Jahr immer mehr zur Herausforderung. Nach neusten Daten von Analytikerfirmen übergab der DAX-Konzern im November lediglich etwa 55 - 58 Maschinen an Kunden. Damit würden dem Hersteller noch etwa 150 Flugzeuge bis zu seinem Jahresziel von 700 Auslieferungen fehlen.