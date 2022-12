DJ EZB/Nagel: Märkte verkraften Abbau der APP-Bestände ab 1. Quartal

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) kann ihre unter den APP-Programm erworbenen Anleihebestände nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel "passiv" verkleinern, ohne sich Sorgen um die Finanzstabilität machen zu müssen. Nagel sagte in einem monetären Workshop in Darmstadt laut den veröffentlichten Unterlagen: "Die Märkte sollten ein passives Auslaufenlassen vom ersten Quartal 2023 an gut verkraften. Sie sind hinreichend resilient, und die monatlichen Fälligkeiten sind in der nahen Zukunft wesentlich geringer als vergangene monatliche Ankaufvolumina. Zudem gibt es zahlreiche Sicherheitsnetze."

Mit passivem Abbau ist gemeint, dass fällig werdende Anleihen im APP-Portfolio nicht mehr ersetzt werden. Dadurch sinkt der Anleihebestand Monat für Monat um die jeweiligen Fälligkeiten. Ein solches Vorgehen würde Nagel zufolge konsistent zur Leitzinserhöhung auf die Zinsstrukturkurve wirken, die Entschlossenheit des EZB-Rats zur Bekämpfung der Inflation unterstreichen sowie Sicherheitenknappheit und Überschussliquidität reduzieren.

Der EZB-Rat wird im Dezember über die Modalitäten des Bilanzabbaus beraten.

