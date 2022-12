SHANGHAI (IT-Times) - Der US-amerikanische Automobilkonzern Tesla hat erneut Probleme in China und muss eine riesige Anzahl von Elektroautos zurückrufen, da es zu Problemen mit den Rücklichtern kommen kann. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, ISIN: US88160R1014) meldete erst kürzlich eine Rückrufaktion in China....

Den vollständigen Artikel lesen ...