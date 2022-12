Halle/MZ (ots) -



Und nun? Flick sollte nicht Nationaltrainer bleiben, bei aller Sympathie für ihn als Typ. Ein wirklich geeigneter Nachfolger wäre, den in Liverpool gebundenen Jürgen Klopp einmal ausgeklammert, Thomas Tuchel. Bei Chelsea ist der erwiesene exzellente Fachmann nur gefeuert worden, weil es die neuen Eigentümer so wollten. Jetzt wäre er frei. Aber auch bezahlbar? Und will er überhaupt? Neuendorf sollte es jedenfalls unbedingt versuchen, Tuchel zu überzeugen.



Und wenn Neuanfang, dann auch ohne Oliver Bierhoff. Der DFB-Geschäftsführer hat zweifellos Verdienste, aber auch seine Ära war eigentlich bereits 2018 vorbei. Neue Führungsfiguren bedeuten aber nicht automatisch, dass die Herren Profis bei der Heim-EM 2024 gleich wieder zu den Titelkandidaten zählen.



