Frankfurt (ots) -Der DFB ließ sich mit Neuendorf an der Spitze vom listigen Fifa-Boss Gianni Infantino am Nasenring durch die Manege führen. Sport und Politik wurden zum giftigen Gemisch für die deutschen Fußballer.Das droht mit dem bangen Blick nach vorne erst einmal nicht wieder: (...) In 18 Monaten schon findet in Deutschland die Fußball-EM statt. Es ist dem DFB schon einmal gelungen, aus einem Trümmerfeld einen Jubelpalast zu basteln.(...) Aber es sollte sich auch niemand wundern, wenn die arabische Welt als interessierte Zuschauerin genau hinguckt, wie es beim EM-Ausrichter um den Umgang mit Arbeitsmigrant:innen aus Osteuropa in Schlachtbetrieben und auf Bauernhöfen steht. Stellen wir also besser auch das Visier scharf, ob bei uns die Struktur der Ausbeutung nicht jener von Katar verdächtig ähnelt. Der Moralweltmeister wird sich erklären müssen. Wie in diesen Tagen auch der verzwergte Ex-Weltmeister von 2014.