Zwei Nasa-Astronauten gehen am Wochenende auf einen etwa siebenstündigen Weltraumspaziergang, um Arbeiten an der ISS vorzunehmen. Der wird live im Netz übertragen. Am Samstag geht es für zwei der aktuell drei Nasa-Astronaut:innen auf der Internationalen Raumstation, kurz ISS, raus in den Weltraum. Josh Cassada und Frank Rubio werden die ISS durch die Quest-Luftschleuse verlassen, um einige Arbeiten im Außenbereich ...

