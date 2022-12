Organisationen setzen Technologie für moderne geografische Informationssysteme (GIS) ein, um sich besser mit den Risiken des Klimawandels vertraut zu machen und dementsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Mit Kartierung, Analysen und Visualisierung auf GIS-Basis können Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft die Kosten und Vorteile von Abhilfeplänen abwägen, mit dem Klimawandel verbundenen Schäden an Vermögenswerten mindern und trotz eines unberechenbaren Planeten nachhaltige Entscheidungen treffen. Esri, der weltweit führende Anbieter von GIS, die von vielen Fortune-500-Unternehmen und staatlichen Stellen weltweit eingesetzt werden, um deren Nachhaltigkeitspraktiken zu verbessern, wurde von der unabhängigen Forschungsfirma Forrester in deren Bericht The Forrester New Wave: Climate Risk Analytics, Q4 2022 gewürdigt.

In dem von Chefanalystin Renee Murphy erstellten Bericht erhielt Esri u. a. den höchsten möglichen Wert in neun von zehn Kriterien, darunter "Erweiterte Datenverarbeitung", "Visualisierung" und "Bedrohungsmodellierung".

Dem Forrester-Bericht zufolge "bietet Esri führende Datenvisualisierungs- und erweiterte Verarbeitungsfunktionen" und fungiert "die Plattform von Esri als Brücke zwischen den Anbietern von meteorologischen Daten (NASA, NCAR, NOAA usw.) und Wirtschaftsunternehmen." Im Bericht wird angeführt: "Falls Sie physische Vermögenswerte besitzen, die durch den Klimawandel bedroht sein könnten, kann Esri die Daten und Prozesse beisteuern, um auf betriebliche Resilienzmöglichkeiten abzuzielen."

"Unserer Meinung nach unterstreicht die Würdigung durch Forrester das andauernde Commitment von Esri zur Unterstützung unserer Anwender, die die Umwelt schützen und gleichzeitig resiliente Organisationen schaffen möchten", so Jack Dangermond, Gründer und President von Esri. "Mit der zunehmenden Beschleunigung und Intensivierung der Auswirkungen des Klimawandels ist es wichtiger denn je, dass Führungskräfte hinsichtlich dieses grundlegenden weltweiten Problems einen geografischen Ansatz verfolgen. Teil unserer Mission ist es, dazu beizutragen, dass sie Nachhaltigkeitsherausforderungen mit bestmöglichen technischen Ressourcen begegnen können."

"Die Auswirkungen des Klimawandels sind räumlicher Natur und weltweit direkt und klar sichtbar", sagte Dawn Wright, leitende Wissenschaftlerin bei Esri. "Kartierung und Analyse werden immer wichtiger, um die Risiken dieser Bedrohungen zu verstehen, insbesondere aufgrund ihrer Verbindungen mit spezifischen Orten. Wir freuen uns, diese Tools bereitstellen zu können, um zu den weltweiten Bemühungen bei der Minderung von Klimarisiken beizutragen."

