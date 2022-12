HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3671/ Michael Wernbacher ist Mastermind der Wemove Runningstores, ich kenne ihn seit 8 Jahren, als das Unternehmen via Crowdfunding erste Schritte setzte. Mittlerweile ist Wemove mit zwei Stores (1030 Wien Mitte The Mall, 1220 Westfield Donau Zentrum) vertreten, aber längst mehr als das: Eine Bewegung, eine Community. Diese Podcast-Aufnahme erfolgte spontan bei einem Geschäftstermin, denn wir haben B2B-Pläne für das Laufen. Im Podcast reden wir über das wohl größte Sortiment an Premium-Laufsportartikeln in Wien, Analysetools für Beginner und Profi, die Definition der "Dicken", Trends bei Schuh und Bekleidung sowie die genialste Weihnachtsgeschenk-Variante, die ich heuer gehört habe (4 Minuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...