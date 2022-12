Das Tempo beim Ausbau der weltweiten Solarenergie nimmt zu. 2023 kommt noch mehr Schwung in die Branche. Der Solarboom wird auch im nächsten Jahr anhalten, da sind sich Experten sicher. Martin Schachinger von pvXchange schätzt, dass der starke Auftragsrückstau erst in den Anfangsmonaten 2023 abgearbeitet werden kann. Er berichtete, dass Hersteller von Wechselrichtern bereits in diesem Jahr die dritte oder vierte Preiserhöhung angekündigt hätten. Hier winken hohe Margen.

Den vollständigen Artikel lesen ...