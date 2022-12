Bestimmt kennst du so manche Rendite-Rückschau: Es geht um gewisse Strategien, die quasi immer funktioniert haben. Oder um einige selektive Indikatoren, die sehr häufig ins Schwarze trafen. Sie vermitteln häufig das Gefühl, dass damit fast nichts danebengehen kann. Wenn es doch nur so einfach wäre …! Schauen wir heute einmal, was das große Problem mit solchen Perspektiven ist. Ich möchte gewiss nicht sagen, dass diese Indikatoren unbrauchbar oder allesamt schlecht sind. Verlassen würde ich mich ...

