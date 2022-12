Um das Nutzererlebnis zu verbessern, hat BLUETTI, eine der drei führenden Marken für Solargeneratoren, am 4. November sein erstes Präsenzgeschäft in München eröffnet.

Dieser so genannte WOC X BLUETTI-Store ist als physisches Zentrum dessen eingerichtet, was die Marke online repräsentiert. Er zeigt die gesamte Produktpalette von BLUETTI, von den neuesten Veröffentlichungen bis hin zu ikonischen Modellen und anderem Zubehör. Die Kunden können sich vor dem Kauf einen Eindruck von den Produkten verschaffen. Allerdings werden derzeit keine Reparaturdienste angeboten.

Die neuen Erfindungen von BLUETTI, die AC500&B300S und EP600&B500, sind dort bereits ausgestellt. Beide sind modular aufgebaut und in Bezug auf Kapazität und Leistungsfähigkeit erheblich verbessert. Mit einer Leistung von 5.000 W und 16 Ausgängen kann die AC500 als solide Notstromquelle für unterwegs oder im Haus verwendet werden. Die EP600 hat eine maximale Kapazität von 80 kWh und kann in bestehende Solarsysteme integriert werden, um die derzeitige Energiekrise zu bewältigen. Diese einfach zu installierende Heim-Backup-Lösung steht bei den meisten Käufern hoch im Kurs.

Weitere klassische Modelle, die Alleskönner: AC200P und AC200MAX, die All-in-One-Haushüter: EP500 und EP500Pro, und die tragbare EB-Serie stehen in den Regalen, um näher betrachtet und ausprobiert zu werden. Der Verkaufsschlager EB3A wiegt etwa 10 Pfund und kann 9 Gänge gleichzeitig betreiben. Viele Modelle wie das EB3A waren sofort ausverkauft, als die Leute am Eröffnungstag in den Laden strömten. BLUETTI deckt sich jetzt mit Vorräten ein, um die gestiegene Nachfrage zu befriedigen.

Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich individuelle Energielösungen zeigen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10 Uhr bis 19 Uhr (außer an Feiertagen)

Standort: Thomas-Wimmer-Ring 3, 80539 München, Deutschland

Über BLUETTI

Mit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung hat BLUETTI versucht, einer nachhaltigen Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich treu zu bleiben und gleichzeitig ein außergewöhnliches umweltfreundliches Erlebnis für jeden und die Welt zu bieten. BLUETTI ist in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie BLUETTI online unter https://www.bluettipower.eu/

