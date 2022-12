DJ Bahn verstärkt nach Kabel-Anschlag Schutz des Schienennetzes

BERLIN (Dow Jones)--Die Bahn zieht Konsequenzen aus dem Kabel-Anschlag auf den bundesweiten Zugfunk im Oktober, der zu großflächigen Zugausfällen in Norddeutschland geführt hatte. "In Abstimmung mit der Bundespolizei setzen wir zusätzliche Sicherheitskräfte ein, um die Infrastruktur besser gegen Eingriffe zu schützen", sagte eine Bahn-Sprecherin der Bild am Sonntag. "Es werden weitere mobile Präsenz- und Präventionsstreifen von DB-Sicherheit eingesetzt."

Die Behörden gehen bei dem Anschlag von einer "politisch motivierten Tat" aus, haben aber noch keine Hinweise auf die Täter. Die Bahn musste wegen der Kabel-Sabotage im Oktober für rund drei Stunden den gesamten Fernverkehr in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein sowie große Teile des Regionalverkehrs einstellen.

December 04, 2022

