Wir blicken zurück auf den Handelsverlauf in der letzten Kalenderwoche. Ausgehend vom in USD gehandelten Goldpreis betrachten wir für unsere deutschen Leser natürlich auch die Preisentwicklung von Gold in Euro. Die 1.800 USD wurden kurzzeitig durchbrochen. The trend is your friend! Betrachtet man die Goldpreis Entwicklung in der letzten Woche, kann man eine positive Entwicklung nicht leugnen. Bis Donnerstag im Spothandel ein täglicher Anstieg bis über die 1.800 USD, welche dann zum Tagesschluss ...

