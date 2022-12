DAX mit einer richtungslosen Woche in der Sonntags-Chartanalyse am 04.12.2022 mit Analyse vom Goldpreis in den großen Zeiteinheiten. Die Woche zeigte keine starken Bewegungen auf Basis des SChlusskurses. Weder Dow Jones noch der DAX konnten sich merklich von den Schlussständen aus der Vorwoche befreien. Dies zeigt der Blick auf die internationale Entwicklung: 2022-12-04 Indizes Woche Im DAX selbst ...

