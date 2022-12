HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum Weihnachtsgeschäft im Handel:

"Die meisten Menschen haben nach zwei entbehrungsreichen Corona-Jahren und einem von Krisen geprägten aktuellen Jahr das nachvollziehbare Bedürfnis, sich selbst und anderen etwas Gutes zu tun, Weihnachtsmärkte zu besuchen und Geschenke zu kaufen. Das zeigte sich an diesem Wochenende, an dem die Innenstädte und Weihnachtsmärkte gut besucht waren und die Menschen mehr Geld ausgaben als noch in der Woche zuvor. Dieser Trend dürfte sich verstetigen, denn je näher das Fest rückt, desto voller werden erfahrungsgemäß die Innenstädte und Geschäfte. Der Handel kann also trotz der schwierigen konjunkturellen Gesamtlage mit einigem Optimismus auf die letzten Wochen des Jahres blicken. Mit guten Angeboten und Aktionen wie beispielsweise dem Nightshopping in Heilbronn ist es nach wie vor möglich, Menschen in großer Zahl in die Städte zu locken, denen zu voreilig das Totenglöckchen geläutet wird."/be/DP/he