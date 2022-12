ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu einem Jahr Ampelkoalition:

"Mildernde Umstände wollen die Befragten in ihrer schlechten Bewertung der Ampelbilanz anscheinend nicht gelten lassen. Dabei wurde der Koalitionsvertrag am 24. Februar in weiten Teilen Makulatur. Aus dem hehren Ziel "Mehr Fortschritt wagen" wurde ein "Irgendwie durch den Winter kommen". Das aber ist bisher größtenteils gelungen, wenn auch zu einem sehr hohen Preis - wobei sich das handwerkliche Gesetzesgeschick in manchem Ministerium als tatsächlich verbesserungswürdig erwiesen hat. Ausuferndes Selbstlob ist daher genauso fehl am Platz wie Grundsatzkritik."/be/DP/he