FACHKRÄFTEMANGEL - Das Land Nordrhein-Westfalen steuert nach Ansicht von Wirtschaftsverbänden auf einen gefährlichen Fachkräftemangel zu. "Neben hohen Kosten für Energie und Rohstoffe setzt der anhaltende Fachkräftemangel die heimische Wirtschaft stark unter Druck", sagte Rolf Stoffels, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) NRW, im Interview. Die Zahlen sind nach Kammerangaben alarmierend. Danach fehlen derzeit rund 350.000 Fach- und Arbeitskräfte. Im Jahr 2030 rechnet die IHK NRW mit einer Million unbesetzter qualifizierter Stellen. Das wäre rund jeder zehnte Arbeitsplatz im Land. (Rheinische Post)

KOHLEVERSORGUNG - Der europäische Verband der Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) warnt vor Kohleengpässen in diesem Winter. Das berichtet Bild unter Berufung auf den neuen Winterausblick des Verbands. Danach warnen die Experten vor Kohleengpässen in Deutschland und Europa. Grund dafür sei unter anderem die vergleichsweise geringe Produktionskapazität von Windkraftanlagen. Kohlekraftwerke hätten deshalb in den vergangenen Wochen häufig ersatzweise einspringen müssen, weshalb es in einigen EU-Mitgliedstaaten wie Deutschland und Polen zu Engpässen bei der Versorgung mit Kohle gekommen sei. (Bild)

LNG-TANKER - Der Start des ersten Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Deutschland steht in wenigen Tagen bevor. Das Tank- und Terminalschiff "Höegh Esperanza" ist auf den Weg zum Hafen von Wilhelmshaven. Es hat Flüssigerdgas geladen, wie der Terminalbetreiber Uniper dem Spiegel bestätigte. Seit Samstag nimmt die "Höegh Esperanza" Kurs auf den Nordseehafen, wie Daten des Portals Marinetraffic zeigen. Der 294 Meter lange und 46 Meter breite Tanker des norwegischen Unternehmens Höegh LNG soll Wilhelmshaven demnach am nächsten Samstag erreichen. (Spiegel)

BUNDESWEHR - Trotz des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die bessere Ausrüstung der Bundeswehr wird Deutschland nach einer Prognose des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) das Zwei-Prozent-Nato-Ziel in den Jahren 2023 und ab 2026 verfehlen. Das geht aus einer IW-Studie zur Zeitenwende bei der Bundeswehr hervor. Das Institut macht dafür die jüngsten Preissteigerungen, Verzögerungen bei der Beschaffung von Ausrüstung sowie die Unterfinanzierung der Bundeswehr in der Finanzplanung des regulären Bundeshaushalts verantwortlich. (Rheinische Post)

