VOLKSWAGEN - Der Vorstandschef des DAX-Konzerns bereitet eine Neuordnung der Firmenarchitektur vor. Kern soll eine neue Softwarestrategie sein, die den Konzern zukunftsfähig halten soll. Eckpunkte der Strategie will CEO Oliver Blume am 15. Dezember in einer Aufsichtsratssitzung vorstellen, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Es ist das Ergebnis eines Realitätschecks, den Blume nach der Amtsübernahme von seinem Vorgänger Herbert Diess Anfang September eingeleitet hat. Blume stellt VW nun darauf ein, die vorhandene Software bis Ende des Jahrzehnts wettbewerbsfähig zu halten. (Handelsblatt)

WACKER CHEMIE - Der CEO des Spezialchemiekonzerns blickt derzeit etwas optimistischer auf die Gasversorgung. "Unsere Gasversorgung, insbesondere am größten Standort in Burghausen, verläuft bis dato ohne Einschränkungen", sagte Christian Hartel. Das Risiko größerer Engpässe schätzt der Konzern derzeit als gering ein. Geschäftlich laufe es bei dem Konzern auf ein sehr starkes und erfolgreiches Jahr 2022 hinaus. Eingetrübt hatte sich zuletzt das Geschäft mit Produkten für die Bau- und Textilindustrie. "Wir sehen eine nachlassende Dynamik", sagte er mit Blick auf Europa. (FAZ)

BAHN - Die Deutsche Bahn will mit mehr Personal und neuen Zügen Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr vermindern. "Ich verstehe manchen Unmut", sagte Konzernchef Richard Lutz im Interview. "Von unseren eigenen Ansprüchen sind wir derzeit weit entfernt." Die aktuelle Qualität und Pünktlichkeit seien nicht akzeptabel. Um die Probleme zu lindern, hat die Bahn in diesem Jahr mehr neue Mitarbeiter eingestellt als geplant. Statt 21.000 werden es am Jahresende 26.000 neue Beschäftigte sein. "Und auch 2023 werden wir uns personell weiter verstärken", kündigte Lutz an. Zudem will die Bahn mehr Züge einsetzen. Ende des Jahres sollen es 360 ICE-Züge sein, vor fünf Jahren waren es 270. (Tagesspiegel)

