Zum Auftakt in die neue Woche gibt es vor allem zwei wichtige Nachrichten, welche die Anteilseigner von Energiekonzernen wie BP interessieren dürften. Zum einen werden nun endlich die sehr rigorosen Corona-Regeln in China zumindest etwas gelockert. Viele Marktteilenehmer hoffen nun auf weitere Erleichterungen, wovon auch die Weltkonjunktur profitieren würde.Zum anderen hält die Öl-Allianz Opec+ vorläufig an ihrer bisherigen Förderstrategie fest. Der Verbund aus 23 Staaten bestätigte bei einer Online-Konferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...