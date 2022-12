Berlin (ots) -Hörbuch-Streaming-Anbieter BookBeat ermittelte auch in diesem Jahr wieder die beliebtesten und meistgehörten Hörbücher.Weiterhin bleiben in den Top 10 die Unterhaltungsgenres Romance und Thriller stark vertreten. Kurt Krömers Biografie "Du darfst nicht alles glauben, was du denkst" ist erfolgreichstes Sachbuch des Jahres. Besonders beliebt sind, wie im Filmstreaming auch, Serien, die zum intensiven Binge-Listening einladen. "Aus unseren Analysen wissen wir, dass Hörbücher tatsächlich zu Begleitern über den ganzen Tag geworden sind. Es ist definitiv kein reines Pausen- oder Arbeitsweg-Phänomen, sondern begleitet durch den gesamten Tages- und Abendverlauf", berichtet Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin der BookBeat GmbH. BookBeat bleibt auf einem starken Wachstumskurs und wird 2022 den Meilenstein von 100 Millionen konsumierten Stunden seit dem Launch in Deutschland erreichen."Generell haben Titel eine lange Lebensdauer im Streaming - auch ältere Hörbücher werden stark nachgefragt und konsumiert. Bei der diesjährigen Bestsellerliste haben wir aber wieder besonders die Neuerscheinungen unter die Lupe genommen und nur die im Jahr 2022 erschienenen Titel in die Top10 aufgenommen. Für die Ermittlung der erfolgreichsten Autoren und Sprecher nehmen wir wie immer alle Hörbücher zur Grundlage, ungeachtet des jeweiligen Erscheinungsdatums", erläutert Kathrin Rüstig.Bei den Sprecher*innen finden sich wieder viele der All-time-Lieblinge der BookBeat-Kund*innen, wie Dagmar Bittner und Uve Teschner. "Dazu sind 2022 aber auch viele erfolgreiche Sprecherinnen neu in die Top10 nach gehörten Stunden eingestiegen, so Luise Helm, Vanida Karun, Vera Teltz und die beiden Sprecherinnen der Bridgerton-Serie Cathlen Gawlich und Dana Golombek von Senden", ergänzt Anna Taban-Franz, Content Performance Specialist bei BookBeat.Die erfolgreichsten im Jahr 2022 erschienenen Titel (nach konsumierten Stunden) sind:1. Für immer ein Teil von dir - Colleen Hoover2. Summer of Hearts and Souls - Colleen Hoover3. CRUSH - Tracy Wolff4. Blutige Stufen - Chris Carter5. Anywhere (Dunbridge Academy 1) - Sarah Sprinz6. Eine Frage der Chemie - Bonnie Garmus7. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst - Meine Depression - Kurt Krömer8. Bridgerton - Penelopes pikantes Geheimnis - Julia Quinn9. Lonely Heart (Scarlet Luck 1) - Mona Kasten10. Das Letzte, was du hörst - Andreas WinkelmannDie erfolgreichsten im Jahr 2022 erschienenen Sachbücher, Ratgeber und Biografien (nach konsumierten Stunden) sind:1. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst - Meine Depression - Kurt Krömer2. 50 Sätze, die das Leben leichter machen - Ein Kompass für mehr innere Souveränität - Karin Kuschik3. 101 Essays, die dein Leben verändern werden - Brianna Wiest4. Peace, Bitches! - Evelyn Weigert5. Scheiß auf die Glücksfee! Ich mach das jetzt selbst - Claudia Engel6. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest - Thomas Kehl, Mona Linke7. 8 Gespräche, die jedes Paar führen sollte - John M. Gottman8. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt - Alexandra Zykonow9. Soul Master - Maxim Mankevich10. Niemals satt - Über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage - MonchiDie Autoren und Autorinnen, mit denen die BookBeat-Hörer und Hörerinnen die meiste Zeit verbrachten:1. Colleen Hoover2. Chris Carter3. Julia Quinn4. Sarah J. Maas5. Lilly Lucas6. Mona Kasten7. Andreas Winkelmann8. Marc-Uwe Kling9. Sarah Sprinz10. Piper RayneDie Sprecherlieblinge, mit denen die BookBeat-Hörer*innen die meisten Stunden verbrachten:1. Uve Teschner2. Dagmar Bittner3. Johannes Steck4. Sandra Voss5. Luise Helm6. Vanida Karun7. Ann Vielhaben8. Cathlen Gawlich, Dana Golombek von Senden9. Marlene Rauch10. Vera TeltzDie Charts basieren auf der Anzahl der bei BookBeat gehörten Stunden im Jahr 2022. Datengrundlage sind alle verfügbaren Hörbücher, außer bei der Chartsliste der meistgehörten Titel, für die nur im Jahr 2022 erschienene Hörbücher herangezogen wurden.Für weitere Informationen kontaktieren Sie gerne: Kathrin Rüstig, Geschäftsführerin BookBeat GmbH, kathrin.ruestig@bookbeat.comPressekontakt:Kathrin RüstigGeschäftsführerinBookBeat GmbHkathrin.ruestig@bookbeat.comOriginal-Content von: BookBeat GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133196/5386382