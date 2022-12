DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Finnland bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die Allianz der Opec+ hat sich darauf geeinigt, an ihren Ölförderzielen festzuhalten, zwei Tage nachdem die Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7) eine Preisobergrenze für russisches Öl vereinbart hat. Während eines virtuellen Treffens beschlossen die Opec und die von Russland geführten Verbündeten, die im Oktober vereinbarten Produktionskürzungen von 2 Millionen Barrel pro Tag beizubehalten. Diese im Opec-Jargon als "Rollover" bezeichnete Maßnahme gibt der Gruppe Zeit, die Auswirkungen der Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel auf den russischen Ölmarkt zu bewerten, wie Delegierte zuvor erklärten. Einige Mitglieder hatten zuvor die Möglichkeit einer Produktionssteigerung in Betracht gezogen, um eine mögliche Lücke in der russischen Produktion zu schließen.

Derweil hat die Gruppe der sieben führenden Industriestaaten sich darauf geeinigt, den Preis für russisches Rohöl auf 60 Dollar pro Barrel zu begrenzen. Die Einigung zwischen Australien und den G-7-Staaten - Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und den USA - kam zustande wenige Stunden, nachdem sich die Europäische Union hinter diese Zahl gestellt hatte. Der Kreml wird den Preisdeckel nicht akzeptieren. Moskau habe sich im Vorfeld auf eine solche Obergrenze vorbereitet habe, machte dazu aber keine weiteren Angaben, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut russischen Agenturen.

Im Konflikt mit Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine treten am Montag neue EU-Sanktionen in Kraft. Ab dann gilt auch ein EU-Embargo für per Schiff transportiertes russisches Rohöl.

TAGESTHEMA II

Flatexdegiro hat seine Umsatz- und Margenprognose für 2022 gesenkt und rechnet mit einem Umsatz von rund 380 (bisher 400) Millionen Euro, wobei Abweichungen von 2 Prozent nach oben oder unten möglich sind. Die bereinigte EBITDA-Marge soll etwa 37 (42) Prozent erreichen mit einem Spielraum von jeweils einem Prozentpunkt nach oben oder unten. Flatex war bereits mit den Zahlen zum dritten Quartal vorsichtiger geworden.

Flatex ernannte außerdem zwei neue Vorstände und befördete CFO Muhamad Chahrour zum stellvertretenden Vorstandschef und COO. Mit den Personalien trage man sowohl dem Wachstum als auch Beanstandungen der Finanzaufsicht Bafin Rechnung, so das Unternehmen. Die Bafin hatte im Rahmen einer Sonderprüfung Mängel in bestimmten Geschäftspraktiken und in der Unternehmensführung festgestellt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 48,0 zuvor: 46,4 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 49,4 1. Veröff.: 49,4 zuvor: 51,7 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,4 1. Veröff.: 46,4 zuvor: 46,5 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,6 1. Veröff.: 48,6 zuvor: 48,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 47,8 1. Veröff.: 47,8 zuvor: 47,3 11:00 Einzelhandelsumsatz Oktober Eurozone PROGNOSE: -1,7% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,8 1. Veröff.: 48,8 zuvor: 48,8 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,2 1. Veröff.: 46,1 zuvor: 47,8 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 53,7 Punkte zuvor: 54,4 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.543,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.070,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 11.994,00 -0,1% Nikkei-225 27.776,83 -0,0% Schanghai-Composite 3.208,75 +1,7% Hang-Seng-Index 19.314,03 +3,4% +/- Ticks Bund -Future 141,91 -52 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.529,39 +0,3% DAX-Future 14.550,00 +0,4% XDAX 14.542,17 +0,4% MDAX 26.183,85 +0,9% TecDAX 3.137,63 +0,1% EuroStoxx50 3.977,90 -0,2% Stoxx50 3.805,46 -0,3% Dow-Jones 34.429,88 +0,1% S&P-500-Index 4.071,70 -0,1% Nasdaq-Comp. 11.461,50 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 142,43% -33

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Die Akteure hadern noch mit dem stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Er stützt die These von einem absehbaren Ende des Zinserhöhungsdrucks nicht. Auch aus China kommen keine guten Nachrichten. Dort fiel der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicebereich auf 46,7 von 48,4 im Oktober und rutschte noch tiefer in den Schrumpfung anzeigenden Bereich. Grund sind nach wie vor die harten Beschränkungen durch Chinas Null-Covid-Politik. In Europa steht derweil die Revision der Einkaufsmangerindizes für November im Fokus. Die Erwartungen sind eher gering, die Märkte könnten daher auf eventuelle Aufwärtsrevisionen positiv reagieren. Die ersten Veröffentlichungen zeigten klare Rezessionstendenzen.

Rückblick: Knapp behauptet - Klar über den Erwartungen ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten drückten auf die Stimmung, weil sie die Fed unter Druck setzen, eine anhaltend rigide Geldpolitik zu fahren. Allerdings erholten sich die Indizes im Verlauf deutlich von ihren Tagestiefs, zumal positive Nachrichten von der Inflationsfront aus Europa kamen. Die EU-Erzeugerpreise sanken im Oktober gegenüber dem Vormonat um 2,9 Prozent und damit stärker als mit 2,0 Prozent erwartet. Nach dem jüngsten Abverkauf erholten sich Credit Suisse um 9,3 Prozent. Kurstreiber waren Aussagen von Chairman Axel Lehmann, wonach die Abflüsse aus der Vermögensverwaltung nahezu gestoppt wurden. Sanofi büßten 1,9 Prozent ein. Der Konzern hatte für den Fall einer Übernahme von Horizon Therapeutics mitgeteilt, dass diese dann komplett in bar erfolgen würde. "Das wird teuer, die Börse hätte einen hohen Anteil eigener Aktien lieber gesehen", meinte ein Händler.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Positiv kam im Immobiliensektor die leicht nach oben angepasste Unternehmensprognose von Patrizia (+3,0%) an. Auch Vonovia gewannen 3 Prozent. Stabilus rückten um 0,5 Prozent vor nach der Ankündigung einer Dividendenerhöhung.

XETRA-NACHBÖRSE

Airbus wurden bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent niedriger gesehen.Laut einem Bericht steht United Airlines kurz vor einer Vereinbarung über die Bestellung von Dutzenden 787 Dreamlinern des US-Herstellers Boeing.

USA - AKTIEN

Kaum verändert - Der unerewartet starke US-Arbeitsmarktbericht sorgte nur für einen Schreckmoment. Nicht nur der Stellenaufbau lag deutlich über den Erwartungen, auch die Stundenlöhne zogen spürbar stärker als prognostiziert an. Darauf machten zunächst wieder Zinserhöhungsangst die Runde. Doch im Verlauf geriet sie wieder in den Hintergrund, weil die meisten Experten weiter der Auffassung Blieben, dass die Fed im Dezember das Zinserhöhungstempo erst einmal verlangsamen wird. Boeing kletterten um 4 Prozent. Dem Flugzeughersteller winkt einem Bericht zufolge ein Milliardenauftrag durch United Airlines. Marvell Technology gaben 1,5 Prozent ab. Das Halbleiterunternehmen hatte mit den Ergebnissen für das dritte Quartal und dem Ausblick enttäuscht. Zscaler brachen um 10,7 Prozent ein. Der Cloud-Spezialist hatte mit dem Geschäftsausblick enttäuscht. Dagegen übertraf Uipath (+12,5%) die Markterwartungen. Asana knickten um 10,5 Prozent ein nach einem schwachen Umsatzausblick des Betreibers einer Arbeitsmanagement-Plattform.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,28 +5,2 4,22 354,6 5 Jahre 3,65 -1,6 3,67 239,0 7 Jahre 3,58 -0,7 3,59 214,3 10 Jahre 3,49 -2,2 3,51 197,7 30 Jahre 3,54 -6,4 3,60 163,6

Der Rentenmarkt drehte im Verlauf ins Plus - nur am kurzen Ende des Marktes, das sensibler auf Zinsänderungen reagiert, sanken die Kurse bzw stiegen die Rendten. Mit der Verknappung des Arbeitskräfteangebots sei die Gefahr der so gefürchteten Preis-Lohn-Spirale noch längst nicht gebannt, kommentierte ein Händler die Abgaben am kurzen Ende. Mit der Erwartung eines gemächlicheren Zinserhöhungstempos kauften Anleger am langen Ende des Marktes aber zu.

December 05, 2022 01:36 ET (06:36 GMT)

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,0577 +0,3% 1,0541 1,0480 -7,0% EUR/JPY 142,40 +0,5% 141,64 141,87 +8,8% EUR/CHF 1,0694 +0,1% 1,0670 1,0637 -4,7% EUR/GBP 0,8577 -0,0% 0,8581 0,8562 +2,1% USD/JPY 134,59 +0,2% 134,36 135,37 +16,9% GBP/USD 1,2332 +0,4% 1,2282 1,2241 -8,9% USD/CNH 6,9471 -0,9% 7,0076 7,0441 +9,3% Bitcoin BTC/USD 17.329,68 +1,3% 17.103,65 16.913,72 -62,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den von den Tageshochs zurückkommenden Marktzinsen gab der Dollar zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und drehte knapp ins Minus. Der Dollarindex büßte letztlich 0,2 Prozent ein.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,48 79,98 +0,6% +0,50 +16,2% Brent/ICE 86,06 85,57 +0,6% +0,49 +18,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise drehten nach unten ab (-1,3%). Teilnehmer warteten auf die Sitzung der Kartellgruppe Opec+ am Sonntag und setzten auf eine Beibehaltung der Förderquoten. Am frühen Montag zeigen sich die Ölpreise wenig verändert, nachdem die Opec+ wie erwartet beschlossen hat, die Ölförderung zunächst beizubehalten. Auch der von der G7 verjängte Preisdeckel auf russisches Öl zeigt zunächst keine Folgen bei den Preisen für Brent- oder WTI-Öl.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.806,81 1.797,80 +0,5% +9,01 -1,2% Silber (Spot) 23,22 23,13 +0,4% +0,09 -0,4% Platin (Spot) 1.023,00 1.018,50 +0,4% +4,50 +5,4% Kupfer-Future 3,87 3,85 +0,6% +0,02 -12,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach der Rally des Vortages nahmen Anleger beim Gold (-0,3%) Gewinne mit.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CHINA- Covid-19-Politik

In mehreren chinesischen Städten sind weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten. In der Hauptstadt Peking und der Finanzmetropole Schanghai entfällt für die Einwohner nun die Pflicht, ein höchstens 48 Stunden altes negatives Testergebnis vorzuweisen, um öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. In Schanghai können die Bewohner nun auch wieder ohne einen kürzlich vorgenommenen Test Außenbereiche wie Parks und Touristenattraktionen betreten, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Auch in der Stadt Wuhan, wo das Coronavirus Ende 2019 erstmals nachgewiesen wurde, und in der Stadt Shandong hoben die Behörden die Testpflicht für öffentliche Verkehrsmittel auf. Einen Schritt weiter ging die Stadt Hangzhou. Sie beendete die regelmäßigen Massentests für die zehn Millionen Einwohner.

CHINA - Konjunktur

Der von Caixin Media Co und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 46,7 (Oktober: 48,4) Punkte und fiel damit auf den tiefsten Stand seit Mai. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im November auf 46,7 (Vormonat: 48,7) Punkte gesunken.

DEUTSCHLAND - Klimapolitik

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will ab 2023 mit milliardenschweren Klimaschutzverträgen die deutschen Industrieunternehmen bei der Umstellung auf klimafreundliche Produktionsweisen unterstützen. Konkret will Habeck bei großen Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß die Mehrkosten ausgleichen, die für eine klimafreundlichere Produktion entstehen. Auf diese Weise würden neue Technologien sehr viel schneller marktfähig.

EU-ÖLPREISDECKEL

Die EU-Staaten haben sich nach Angaben Polens auf einen Preisdeckel für russisches Öl geeinigt. Wie der polnische EU-Botschafter Andrzej Sados am Freitag sagte, wird sich die EU nun den G7-Ländern anschließen und eine Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel für russisches Öl einführen. Polen hatte bisher einen niedrigeren Preisdeckel gefordert.

EINZELHANDEL DEUTSCHLAND

Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel hat nach einer Trendumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) in der Woche vor dem zweiten Advent etwas an Schwung gewonnen. "Die Kundenfrequenzen blieben aber meist hinter den Erwartungen zurück", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

CORESTATE

bekommt eine neue Leitung. Nedim Cen und Marian Berneburg werden in den Aufsichtsrat berufen, wobei Cen den Vorsitz übernimmt. Vorstandschef Stavros Efremidis wird zum Jahresende aus dem Führungsgremium ausscheiden. Die Aufsichtsratsmitglieder Roland Folz und Friedrich Oelrich haben ihre Posten niedergelegt. Die Veränderungen im Kontrollgremium waren Ende November angekündigt worden, nachdem die Anleihegläubiger einem Restrukturierungskonzept bei Corestate zugestimmt hatten.

ENBW/VNG

Eine Staatsbeteiligung am Gashändler VNG ist vom Tisch. Wie die Konzernmutter EnBW mitteilte, hat VNG eine Einigung mit dem Bund über den Ausgleich von Verlusten erzielt.

ABB

will 327 Millionen Dollar zahlen, um eine Korruptionsaffäre im Zusammenhang mit dem Bau eines Kohlekraftwerks in Südafrika beizulegen.

APPLE

hat zuletzt seine Pläne beschleunigt, einen Teil seiner Produktion aus China zu verlagern und Zulieferer aufgefordert, die Montage von Apple-Produkten in anderen asiatischen Ländern, insbesondere in Indien und Vietnam, aktiver zu planen und die Abhängigkeit von den taiwanischen Montagebetrieben unter der Führung der Foxconn Technology Group zu verringern, wie Informanten sagte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf/gos

December 05, 2022 01:36 ET (06:36 GMT)

