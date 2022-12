The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.12.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.12.2022



ISIN Name

XS1331737905 WORLD BK 15/22 ZO MTN

