FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TITOMIC LTD T04 AU000000TTT3
AB/FROM ONWARDS 05.12.2022 08:05 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TITOMIC LTD T04 AU000000TTT3
AB/FROM ONWARDS 05.12.2022 08:05 CET
TITOMIC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de