Der kräftige Zinsanstieg ist ausgebremst - zumindest erst einmal. Nach den Äußerungen von Fed-Chef Powell wird nur noch mit moderaten Zinserhöhungen gerechnet. Einige neue Unternehmensanleihen, etwa von Katjes Greenfood, kommen richtig gut an. 2. Dezember 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell lassen die Renditen fallen, auch in der Eurozone. Dass die jüngsten Inflationsraten niedriger als erwartet waren, hat diese Woche ebenfalls zur guten Laune an Aktien- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...