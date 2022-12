corfinancial, ein führender Anbieter von Spezialsoftware und Dienstleistungen für den Finanzdienstleistungssektor, gab heute die Implementierung seiner SDR-Management-Software (Settlement Discipline Regime) SureVu bei dem in Edinburgh ansässigen Investmentmanager Baillie Gifford bekannt.

Baillie Gifford ist einzigartig im Vereinigten Königreich, da es sich dabei um ein großvolumiges Investmentgeschäft handelt, das eine unabhängige private Partnerschaft geblieben ist, die 228 Milliarden britische Pfund (253 Mrd. US-Dollar) in Form von Spezial-Eigenkapital, festverzinslichen Anlagen und Multi-Asset-Portfolios für einen globalen Kundenstamm verwaltet.

"Bei SureVu handelt es sich um ein äußerst benutzerfreundliches System, das die Daten zu Problemgeschäften, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, übersichtlich darstellt. Der «Exceptions»-Tab und das Management Dashboard bedeuten für uns eine direkte Zeitersparnis. Die Sichtbarkeit und Priorisierung, die SureVu bietet, hat die Effizienz für uns verbessert und ermöglicht es uns, offene Geschäfte vorausschauend zu lösen, bevor sie scheitern", so Daryl Salmon, Equity Bond Operations Manager bei Baillie Gifford. "Darüber hinaus steigert der Übergang zu einem verkürzten Abrechnungszeitraum sicherlich die Effizienz der Geschäftsprozesse in der Investment-Management-Branche. Durch die Einführung von SureVu wird schließlich unser Leben erleichtert, wenn T+1 ins Spiel kommt", erläuterte Daryl Salmon.

"In einem zunehmend strengeren regulatorischen Umfeld ist es von noch größerer Bedeutung, die Geschäfte im Verlauf des Abwicklungszyklus sorgfältig zu überwachen", so Bruce Hobson, CEO von corfinancial. "Nach Einführung der neuen CSDR-Regulierung ist es dringend erforderlich, eine zeitgerechte und zuverlässige Lösung zu haben, die Unternehmen in die Lage versetzt, Middle-Office-Prozesse effektiv zu verwalten."

Für weitere Informationen über die SureVu-Lösung kontaktieren Sie bitte corfinancial unter info@corfinancialgroup.com.

-Ende-

Über corfinancial www.corfinancialgroup.com

corfinancial bietet Softwarelösungen und Beratungsservice für Bank- und Finanzdienstleister weltweit. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in London, New York und Boston. salerio ist eine Post-Trade-Processing-Lösung. SureVu ermöglicht es Buy- und Sell-Side-Firmen, Wertpapiergeschäfte während des gesamten Abwicklungszyklus effizient zu überwachen und zu verfolgen. BITA Risk bietet über die BITA Wealth-Anwendung Lösungen für Anlegerprofilierung, Portfolioanalyse, ESG-Management und Portfolioüberwachung. paragon ist eine umfassende Front-to-Back-Office-Lösung für die Buchhaltung, Verarbeitung und das Reporting von festverzinslichen Portfolios für Banken.costars ist eine Plattform für die Anlageverwaltung für Drittverwalter, Fonds-Supermärkte und Vermögensverwaltungsgesellschaften.

Über Baillie Gifford

Baillie Gifford ist einzigartig im Vereinigten Königreich, da es sich dabei um ein großvolumiges Investmentgeschäft handelt, das eine unabhängige private Partnerschaft geblieben ist. Diese Eigentümerstruktur hat uns in die Lage versetzt, unsere Bemühungen vollständig auf unsere Kunden und ihre Investitionen konzentrieren zu können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221205005048/de/

Contacts:

Fabienne Pasquion

Portfolio Marketing Communications

fabienne@portfoliomc.com

David Veal

Senior Executive Client Solutions

corfinancial

david.veal@corfinancialgroup.com