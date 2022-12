Was in anderen Teilen der Welt die Kreditkarte ist, ist in Deutschland die Girocard, von vielen auch EC-Karte genannt. Die Banken und Sparkassen wollen die Karte insbesondere für den Online-Handel mit neuen Funktionen versehen. Deutschlands Banken und Sparkassen bereiten eine Aufwertung der Girocard vor. "Durch die Kündigung der Maestro-Funktion kann in der Öffentlichkeit fälschlicherweise das Gefühl entstanden sein, die Girocard sei nicht mehr so einsetzbar wie bisher. Aber das Gegenteil ist der Fall", sagte die Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Henriette Peucker, der Deutschen Presse-Agentur in ...

