(shareribs.com) London 05.12.2022 - Die Ölpreise bewegen sich zum Wochenauftakt leicht nach oben. Die OPEC+ Staaten haben die Fördermengen nicht verändert, in China hingegen stehen Veränderungen an. Die G7-Staaten haben sich auf einen Preisdeckel geeinigt. Am Sonntag kamen Vertreter der OPEC+ Staaten zusammen, um über die nächsten Schritte für den Ölmarkt zu beraten. Nachdem es im Vorfeld viele Spekulationen ...

